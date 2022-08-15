Путин отметил, что многие образцы российских вооружений опережают зарубежные аналоги на десятилетия

Президент России Владимир Путин заявил, что многие образцы перспективных вооружений РФ опережают зарубежные аналоги на многие годы, значительно превосходя их по характеристикам.

Об этом пишет ТАСС.

«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», — заявил глава государства, выступая на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот»

Президент отметил, что форум дает зарубежным специалистам возможность познакомиться с развитием в российском оборонно-промышленном комплексе таких направлений, как применение искусственного интеллекта, новейших информационных и радиоэлектронных технологий. Кроме того, по его словам, форум знакомит с практическим воплощением передовых достижений российских конструкторских бюро и научных школ.

Отдельно Путин обратил внимание на стенды, посвященные диверсификации оборонных производств, где российские предприятия представили достижения в области инновационной гражданской продукции и технологий.

Российский лидер подчеркнул, что Россия готова развивать инновационные связи для создания новых образцов вооружений и техники, «работать вместе на справедливых, равноправных условиях». «Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый», — напомнил президент.

Форум «Армия – 2022» проходит с 15 по 21 августа. В рамках форума запланировано 289 мероприятий в парке «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах РФ. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран.

