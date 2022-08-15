Из-за засухи Германия рискует остаться без топлива и угля

Немцы, живущие на берегах Рейна, привыкли видеть на крупнейшей немецкой реке бесконечные вереницы барж, перевозящих самые разные грузы, включая уголь и нефтепродукты. Однако в конце лета рейнцам, не исключено, придется привыкать к другой картине – пустой реке. Рейн этим летом из-за рекордной за пять столетий засухи так обмелел, что вполне может стать несудоходным.
Рейн, конечно, не только немецкая река. Перебои с поставками угля и нефтепродуктов могут произойти и в Швейцарии, Франции и Нидерландах, по территориям которых тоже протекает эта река, впадающая в Северное море. Регулярные волны жары и отсутствие дождей этим летом привели к тому, что уровень воды в Рейне, главном транспортном маршруте для нефтепродуктов в Европе, стал очень низким. В отдельных местах уже запрещена навигация наиболее крупных барж. Остальным же судам для уменьшения осадки приходится резко сокращать вес грузов на борту, что привело к пятикратному росту тарифов на их доставку. Проблемы с доставкой угля и топлива негативно влияют также на производство электроэнергии в ФРГ.
Уровень воды, например, в Каубе, городке в Рейнланде-Пфальце, стоящем на берегу реки, опустился ниже 40 сантиметров, который считается в Германии предельным уровнем для судоходства. Мало того, пишет издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные Федерального управления водных путей и судоходства, на этой неделе ожидается дальнейшее падение на 10-20 см. Правда, потом, очень надеются специалисты, уровень воды в Рейне начнет постепенно повышаться.
Конечно, часть грузов можно перенаправить потребителям по железной дороге, но очевидно, что нового роста цен на электроэнергию в Германии не избежать. Причем, обвинить по привычке Россию и в засухе с обмелением Рейна будет трудно даже ловким немецким пропагандистам.
Проблемы с доставкой угля могут замедлить расконсервирование закрытых угольных электростанций. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек решил вновь открыть как минимум две законсервированных угольных электростанции, чтобы экономить газ, который понадобится зимой для отопления. Это, естественно, отрицательно отразится также и на выработке электроэнергии, спрос на которую нынешним жарким летом не по сезону очень высок.
Обмеление рек угрожает не только экономике, но и многому другому, включая, к примеру, экологию. Рост температуры воды негативно сказывается не только на работе АЭС, где ей охлаждают реакторы; но и на фауне. Немецкие и польские экологи считают, что засуха виновата в массовом вымирании рыб в Одере.