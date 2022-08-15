Из-за засухи Германия рискует остаться без топлива и угля

Немцы, живущие на берегах Рейна, привыкли видеть на крупнейшей немецкой реке бесконечные вереницы барж, перевозящих самые разные грузы, включая уголь и нефтепродукты. Однако в конце лета рейнцам, не исключено, придется привыкать к другой картине – пустой реке. Рейн этим летом из-за рекордной за пять столетий засухи так обмелел, что вполне может стать несудоходным.

Рейн, конечно, не только немецкая река. Перебои с поставками угля и нефтепродуктов могут произойти и в Швейцарии, Франции и Нидерландах, по территориям которых тоже протекает эта река, впадающая в Северное море. Регулярные волны жары и отсутствие дождей этим летом привели к тому, что уровень воды в Рейне, главном транспортном маршруте для нефтепродуктов в Европе, стал очень низким. В отдельных местах уже запрещена навигация наиболее крупных барж. Остальным же судам для уменьшения осадки приходится резко сокращать вес грузов на борту, что привело к пятикратному росту тарифов на их доставку. Проблемы с доставкой угля и топлива негативно влияют также на производство электроэнергии в ФРГ.