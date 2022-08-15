Риск рецессии в еврозоне достиг максимального уровня с ноября 2020 года

Риск рецессии в еврозоне достиг самого высокого уровня с ноября 2020 года.

Это связано с тем, что дефицит энергоносителей угрожает еще больше повысить и без того рекордную инфляцию, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса ряда экономистов.

По мнению аналитиков, вероятность спада в 2023 году достигает 60%. В предыдущем, июльском опросе этот показатель составлял 45%; в феврале эксперты говорили о 20%.

Отмечается, что ухудшение экономической ситуации и рост стоимости жизни фиксируются на фоне сложностей с поставками электроэнергии из России и засухи в ряде стран. В совокупности эти факторы приведут к росту инфляции, которая, по оценкам специалистов, в текущем году в среднем составит примерно 8%, что вдвое выше целевого показателя Европейского центрального банка, ожидавшего 4%-й порог.

Согласно прогнозам, первой под удар попадет Германия. Крупнейшая экономика блока и одна из самых подверженных сокращению поставок российского газа страна, скорее всего, столкнется с состоянием стагнации уже в этом квартале, указывает агентство.