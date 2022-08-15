Рубль и акции: и вместе им не сойтись

Курс российской валюты по итогам сегодняшнего дня снизился на процент — до 61,22 руб. за доллар. Формально пара доллар-рубль ушла выше верхней границы бокового канала 60-61, в котором провела последние 9 торговых дней, и теперь с точки зрения технического анализа она вполне может сходить в район чуть ниже 65.

Однако пробой канала нужно еще подтвердить. Судя по ходу торгов, особого желания избавляться от рубля нет. Аналитики объясняют сегодняшнее снижение курса российской валюты несколькими факторами, и все они на первый взгляд выглядят весомыми.

Так, нефть сегодня продолжила дешеветь после неудачного штурма отметки $100 за баррель. К закрытию российских торгов за бочку «черного золота» давали около 94 долларов. Пошли вниз и цены на основные промышленные и драгоценные металлы, поэтому объяснение снижения курса рубля ожиданием сокращения притока рублевой выручки в страну выглядит убедительно.

Снижение курса российской валюты пробуют объяснять еще и ожиданиями роста спроса на доллар в самые ближайшие дни — из-за того, что возобновившие сегодня торги облигациями «дружественные нерезиденты» будут продавать ОФЗ и конвертировать рубли в валюту. Но на долговом рынке сегодня день прошел спокойно, а Индекс Мосбиржи гособлигаций вырос на 0,2%. Так что ни о каких масштабных распродажах российского госдолга речи не идет.

Нельзя согласиться и с утверждением, что на рубль вот-вот начнут давить деньги, вырученные от продажи акций, полученных в результате расконвертации АДР, поскольку никаких аномальных просадок в акциях «расконвертируемых» эмитентов не наблюдалось.

В общем, об истинных причинах небольшого ослабления курса российской валюты пока остается лишь гадать. Возможно, сегодня на торги вышел кто-то из крупных экспортеров, которому понадобились деньги для внешних покупок. Им вполне могла оказаться какая-либо из госструктур: СМИ в последнее время много пишут о торговых договоренностях с Ираном, в том числе в военной сфере.

Не исключено также, что крупным спекулянтам просто надоело сидеть в узком рублевом коридоре, и они решили попробовать раскачать рынок.

В целом же говорить о формировании нового движения в паре доллар-рубль пока рано; посмотрим, как будет развиваться ситуация завтра.

Что же касается фондовых трейдеров, то они позицию рублевых «медведей» не поддержали. Более того, они усилили покупки под вечер: Индекс Мосбиржи сегодня вырос на 0,8%. Впрочем, его подъем на падающей нефти тоже пока не говорит о силе российских фондовых «быков» — в течение дня уверенного спроса на акции не наблюдалось. В частности, настораживает Сбербанк, который сегодня подорожал лишь на скромные 0,1%. Очень редко бывает, когда Сбер не возглавляет восходящий тренд, а находится в роли догоняющего.

По-прежнему рублевый индикатор российского рынка акций тянут вниз имеющие наибольший вес в структуре Индекса Мосбиржи акции «Газпрома» (+0,25%). Складывается впечатление, что только рост цен на газ в Европе более чем на 10%, до более чем $2400 за тысячу кубов, удержал «Газпром» в «зеленой» зоне.

«Лукойл» (+0,5%) был сегодня значительно сильнее «Роснефти» (-0,1%). От частной нефтяной компании ждут выплаты дивидендов после расконвертации ее АДР.

Луше рынка отторговались акции сталеваров — в том числе бумаги ММК, подскочившие на 3,6%. Однако нисходящий тренд по акциям сектора остается в силе. Более чем на 2% подорожали акции ГМК «Норильский Никель», несмотря на падение цена никель более чем на 4%.

По итогам дня Индекс Мосбиржи приблизился к зоне сопротивления 2180—2200 пунктов. Нужны очень веские поводы, чтобы пробить этот уровень и тем самым сломить нисходящий среднесрочный тренд.