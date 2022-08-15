Рубль и нефть остались работать коридорными

С самого старта торгов на Московской бирже курс российской валюты упал более чем на процент, уйдя выше отметки 61 руб. за доллар. Многие аналитики опасались, что сегодня начнется снижение рынка облигаций из-за допуска к торгам нерезидентов из «дружественных» стран и зарубежных компаний, бенефициарами которых являются российские лица. Были мнения, что эта категория инвесторов станет продавать долговые обязательства и покупать доллар для вывода за пределы РФ.

Однако сегодня в первые часы торгов спрос на ОФЗ, напротив, усилился, и после трех дней снижения Индекс Мосбиржи гособлигаций растет.

Поэтому падение курса рубля связано, возможно, с тем, что сегодня с утра экспортеры просто уменьшили объем продаваемой валюты. Не исключено также, что идет спекулятивная атака на российскую валюту в ожидании того, что реальный спрос на доллар проявится завтра-послезавтра, поскольку рубли за проданные бумаги инвесторы получают либо на следующий день, либо через день.

Но до появления реально сильных девальвационных драйверов покупать доллар против рубля рискованно, поскольку приближается срок уплаты налогов в бюджет, и очень скоро объем выставляемой на продажу валюты увеличится.

Российский рынок акций начал новую неделю подъемом на 0,8%, но восходящий импульс не получил продолжения. Рынок начинает сдуваться – после первых полутора часов торгов он растерял весь утренний рост. Это, впрочем, не связано с усилением позиций продавцов из-за начинающийся сегодня расконвертации АДР. Более того, есть мнение, что процесс расконвертации может привести к росту отдельных бумаг.

В частности, это касается «Лукойла». Отказ компании выплачивать финальные дивиденды за прошлый год ряд аналитиков объясняли тем, что основные акционеры эмитента владеют большим объемом АДР на акции компании, по которым из-за санкций Запада дивиденды получать невозможно.

Можно, однако ожидать, что после расконвертации депозитарных расписок топ-менеджмент «Лукойла» примет решение о выплате дивидендов. Причем, в дивидендную массу может войти не только заработанное в этом году, но и «лишняя» прибыль прошлого года. На этой новости акции «Лукойла» сегодня торгуются чуть лучше рынка, игнорируя снижающуюся нефть.

Именно от нефти исходит основная угроза для российского рынка акций. На прошлой неделе котировки «черного золота» не смогли закрепиться выше отметки $100 за баррель, и начали от нее снижение. Вероятно, нефть начала формировать новый боковой канал $93–100, и сейчас мы видим движение к нижней его границе. Сейчас «бочка» стоит $96, что на 2% меньше, чем на закрытии глобальных торгов в пятницу.

Почти на процент растут акции «Норникеля», показывая лучший результат среди высоколиквидных акций. Но пока это следует рассматривать как технический отскок на нисходящем тренде, вызванный закрытием части шортов.

По-прежнему наблюдается повышенный спрос на ряд малоликвидных бумаг компаний, бизнес которых ориентирован на внутренний рынок: Fix Price, Институт стволовых клеток человека, «ЦИАН», производитель водки «Белуга», «Озон» и некоторых других. Конкретные рекомендации по ним давать трудно: они могут как продолжить рост из-за отсутствия глобальных идей на рынке, так и сильно упасть при начале фиксации прибыли крупными игроками.

В целом же картина по российскому рынку акций говорит о большей вероятности некоторого снижения Индекса Мосбиржи по итогам дня, чем о его росте.