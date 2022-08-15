СПБ Биржа значительно увеличит число иностранных бумаг для основной торговой сессии

С 17 августа СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 по московскому времени. Как указано на сайте биржи, число доступных акций и депозитарных распосок вырастет с 200 до 350.

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Остальные сделки с ценными бумагами, входящими в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», с листингом в США (более 1700 акций и депозитарных расписок) будут начинаться в 15:30 мск.

«Период стандартной дополнительной (международной) ликвидности, согласно расписанию торгов, доступен с 14:30 до 01:45 мск следующего календарного дня. В данный период участники торгов получают сервис исполнения сделок по наилучшим ценам между ценами российского рынка СПБ Биржи и ведущими мировыми площадками», — добавили в пресс-службе биржи.

Там также отметили, что время проведения торгов ценными бумагами из группы инструментов «иностранные ценные бумаги» с листингом в Гонконге останется без изменений: с 08:00 до 18:00 мск.

