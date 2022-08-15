ЦБ объявил о начале автоматической конвертации депозитарных расписок

Российские депозитарии, которые в настоящее время учитывают расписки, спишут их со счетов владельцев и зачислят вместо них акции российских эмитентов. Владельцам расписок ничего делать не потребуется, процесс будет автоматический и займет от двух с половиной до трех недель. При этом, держатели расписок, права которых учитываются иностранными депозитариями, могут подать заявления на их принудительную конвертацию в российский депозитарий, где хранятся акции, на которые выпущены такие расписки, сообщается на сайте Центробанка.

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«Автоматическая конвертация депозитарных расписок начинается 15 августа. Сейчас депозитарные программы российских эмитентов обслуживают пять депозитариев: Райффайзенбанк, Ситибанк, Дж.П. Морган Банк, Банк ГПБ, Сбербанк», — сообщили в ЦБ.

Регулятор напомнил, что в апреле закон обязал российских эмитентов свернуть программы депозитарных расписок и конвертировать их в акции. Однако из-за санкций возникли сложности с проведением таких процедур. Автоматическая конвертация позволит инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную систему.

Банк России также отметил, что российские эмитенты, ранее получившие право сохранить депозитарные программы, вправе обратиться в Правительственную комиссию по иностранным инвестициям за разрешением либо не проводить автоматическую конвертацию, либо отложить ее сроки. Сделать это нужно успеть не позднее 17 августа текущего года.