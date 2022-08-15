Украинская артиллерия опять обстреляла Запорожскую АЭС

Пророссийская администрация находящегося на освобожденной территории Украины города Энергодар заявила сегодня вечером, что украинские вооруженные силы снова обстреляли город и район запорожской атомной электростанции.

«С противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок. В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне», — указывается в официальном сообщении местных властей.

Кроме того, второй раз за сутки зафиксированы удары по расположенному неподалеку селу Ивановка. В настоящее время экстренные службы Энергодара собирают информацию о пострадавших и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре региона.

Ранее «Эксперт» писал, что в случае продолжения провокационных действий украинской стороны в районе ЗАЭС Россия способна ответить максимально жестко, не ограничиваясь отключением подачи электроэнергии в сети подконтрольных Киеву территорий.