В администрации Запорожской области заявили, что вокруг ЗАЭС следует объявить режим тишины

По словам официального представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, вокруг подвергающейся регулярным обстрелам с украинской стороны ЗАЭС в Энергодаре необходимо объявить режим тишины.

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Ранее Рогов заявил, что гарантией безопасности Запорожской АЭС стала бы зачистка от украинских боевиков трех населенных пунктов на правом берегу Днепра, из которых ведется прицельный обстрел станции. «Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра. АЭС на левом берегу, а правый под контролем Зеленского, это Днепропетровская область. Именно оттуда наносятся прицельные удары по станции… Только военные успехи решат проблему», — приводятся слова Рогова в его Telegram-канале.

В субботу, 13 августа, и в воскресенье, 14 августа, ВСУ в очередной раз обстреляли Энергодар и ЗАЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС; по прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов.

С начала августа ВСУ активизировали обстрелы самой крупной в Европе Запорожской атомной электростанции, которая находится на освобожденной в ходе спецоперации РФ на Украине территории Запорожской области на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Станция также подвергается периодическим атакам беспилотников.

На минувшей неделе прошло инициированное Москвой внеочередное заседание Совбеза ООН по ситуации, по итогам которого, впрочем, не было принято никаких решений, способных повлиять на происходящее. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что демилитаризация станции, которую предлагает ООН, сделает ее уязвимой в том числе для террористов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с ситуацией. Он намерен возглавить миссию, которая должна посетить объект.