В числе пропавших без вести после взрыва в Ереване оказался гражданин РФ

Один россиянин числится среди пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении.

«На данный момент пропавшими без вести числятся 17 человек, среди них один гражданин Ирана и один гражданин России», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря МЧС республики Айка Костаняна.

ЧП в специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и торговом центре «Сурмалу» произошло накануне, 14 августа. Согласно последним данным, в результате инцидента шестеро погибли, 61 человек получил ранения.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются. Следственный комитет республики возбудил два уголовных дела.

В Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования родственникам погибших при взрыве. «Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате... взрыва на территории торгового центра "Сурмалу"», — указывается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.