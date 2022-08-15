ВКС России уничтожили на Украине более 100 наемников из Германии и Польши

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударом по пункту дислокации иностранных наемников уничтожили свыше 100 и ранили более 50 боевиков из Польши и ФРГ.

«Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также сообщается, что в результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белогорки и Лозового в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов бригады составили более 160 националистов. В районе Марьинки (ДНР) артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава 3-го батальона этого соединения.

Отмечается, что в районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье (ДНР) ударами по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов. На Соледарском направлении ликвидировано свыше 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

«За сутки поражены: пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска, 60-й пехотной бригады в районе Осокоровка Херсонской области, а также живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов, в районах населенных пунктов Мерефа Харьковской области, Константиновка Донецкой Народной Республики, в городе Николаев и Великомихайловка Днепропетровской области», — говорится в сводке Минобороны.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники, уточнили в оборонном ведомстве.