Ефимов: более 6 млрд рублей вложат в создание новых рабочих мест в Москве

Более 3,3 тысячи человек получат рабочие места в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в столичном районе Кунцево. Инвестор направит на эти цели свыше 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В конце 2021 и летом 2022 года город подписал с инвестором два соглашения по городской программе создания мест приложения труда. Так, в районе Кунцево появится несколько офисных зданий и более 3,3 тысячи дополнительных рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию проектов превысит 6 миллиардов рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

За счет участия в городской программе инвестору предоставят преференции по плате за изменение вида разрешенного использования 9 земельных участков, где построят многоквартирные дома. Объекты появятся в Рублево-Архангельском.

«В настоящее время девелопер ведет подготовку площадки для строительства, которое по плану должно начаться осенью текущего года. По условиям соглашения объекты введут в эксплуатацию в 2024-2025 годах. Этот проект – пример того, как городская программа помогает решать задачу сбалансированной застройки: и офисные центры, и жилье будут возведены в одном округе», – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. Девелоперы получают льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если одновременно возводятся коммерческие, промышленные или социальные объекты. Инвестор получает доходы и от реализации жилья, и от бизнес-объекта, а москвичи – дополнительные рабочие места. В программу входят застройщики из структур ГК «ПИК», «Пионер», «ФСК», «Самолет», Afi Development, Capital Group, 3S Group, «Сбер» и другие. Всего на данный момент подписано 22 соглашения о создании удобной и разнообразной инфраструктуры для районов Москвы.