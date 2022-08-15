Замена названия Wildberries на «Ягодки» — это еще цветочки

Смена названия сайта маркетплейса Wildberries на «Ягодки» стало самым обсуждаемым событием на рынке e-commerce в понедельник. В компании рассказали «Эксперту» о том, что причины метаморфозы лежат в маркетинговой плоскости.

Кроме того, можно предположить, что данные действия направлены на улучшение имиджа крупнейшего отечественного интернет-магазина. При этом о полноценном ребрендинге речь пока, по всей видимости, не идет.

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Зашедшие сегодня на торговую интернет-площадку пользователи могут наблюдать также изменение в дизайне ее «шапки». Рядом с новым русскоязычным названием появились изображения различных ягод. Не изменилась лишь цветовая гамма оформления.

Стоит отметить, что «Ягодки» — это не точный перевод привычного наименования. Дословно Wildberries переводится как «дикие ягоды». Но данный вариант, очевидно, менее динамичен и не намекает на многочисленные соблазны, имеющиеся у пользователей в плане покупок в виртуальном магазине.

Между тем, появилось уже несколько версий того, зачем компании понадобилось именно сейчас русифицировать название своего сайта. Первая своими корнями уходит в заявление на тот момент — главы Минпромторга, а теперь уже — вице-премьера Дениса Мантурова, сделанное в начале июня на форуме «Неделя российского ретейла». Тогда он в рамках своего выступления указал на имеющееся в розничной торговле и промышленности засилье иностранных наименований.

В развернувшейся вслед за этим дискуссии представители бизнеса и некоторых предприятий оправдывали такое положение вещей тем, что иностранные названия товаров зачастую способствуют повышению их продаж, так как значительной частью российского общество все зарубежное воспринимается, как более престижное и качественное.

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Впрочем, владелец и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила на мерпориятии, что в компании подумают о переходе к русскоязычному названию. И, похоже, что спустя два месяца в интернет-гипермаркете все-таки решили сделать это. Но выбор момента оказался вовсе не случаен. Здесь имеет смысл привести вторую версию происходящего.

Дело в том, что в последнее время вокруг Wildberries начал складываться не совсем благоприятный информационный фон. Покупатели стали массово жаловаться в компанию, различные СМИ и даже в контролирующие органы на внезапно и без всякого уведомления введенную плату в одну тысячу рублей за возврат крупногабаритных товаров, которые им не подошли. На маркетплейсе обозначили это как «плату за обратную доставку», введенную «в тестовом режиме», но, увы, скандал погасить не удалось.

Еще один эпизод, способный с учетом степени текущей политизации общества не самым лучшим образом отразиться на репутации Wildberries, случился в начале текущего месяца. Авторы нескольких патриотических telegram-каналов со справедливым негодованием обнаружили, что некие фармакологические (!) компании свободно продают в интернет-гипермаркете символику некоего легиона, созданного украинской силами информационно-психологических операций в пропагандистских целях — для того, чтобы продемонстрировать «правильных русских», сражающихся против российских войск в ходе спецоперации на Украине.

Соответственно, для купирования подобных катаклизмов маркетплейсу срочно был нужен громкий информационный повод без негативной составляющей, способный моментально вывести на второй план все остальное. В этом смысле условное переименование подошло идеально и стало сильным маркетинговым ходом.

На вопросы «Эксперта», является ли теперь название «Ягодки», появившееся в шапке сайта маркетплейса, постоянным или используется временно, а также намерена ли компания развивать новый бренд, в пресс-службе Wildberries ответили: «Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. “Ягодки” — это часть маркетинговой акции “Черная пятница” — распродажи с большими скидками — которая сейчас проходит у нас. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт».

Кстати, казахстанская и, к примеру, белорусская версии сайта маркетплейса, пока никаких изменений не претерпели. Там фигурирует старое название, и будет ли вообще что-то меняться — неизвестно. Но если в Wildberries все-таки всерьез намерены взяться за ребрендинг, тогда, конечно, «Ягодки» — это еще цветочки.