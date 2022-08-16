Академик РАН оценил необходимость введения масочного режима в России

Доктор медицинских наук, эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский ценил необходимость введения в России масочного режима из-за роста числа заболевших коронавирусом. По словам специалиста, масочный режим необходимо возвращать уже с 1 сентября, передаёт сайт радио Sputnik.

«Подъём заболеваемости очевиден, – подчеркнул он. – А новый пик заболеваемости COVID-19 в РФ придётся на ближайший месяц, особенно беспокоит сентябрь».

Как отметил Покровский, в начале осени россияне начнут возвращаться из отпусков, кто-то вернётся из других стран, что вызовет рост заболеваемости и позволит удерживать ситуацию под контролем и поздней осенью.

При этом эпидемиолог напомнил о необходимости вакцинироваться и ревакцинироваться.

«Нынешняя прививка не адаптирована к новым штаммам, но она всё равно позволит переболеть коронавирусом в лёгкой форме», – резюмировал академик РАН.

Как ранее писал «Эксперт», в России за последние сутки было зарегистрировано 23 909 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 3 411 человек, что на 115,7% больше, чем сутками ранее.

Скончались от заболевания 59 человек, выздоровели 20 583 человека. Накануне, 15 августа, оперативный штаб сообщал о 53 погибших и 15 410 излечившихся.

Всего в России за всё время пандемии зарегистрировано 18 931 140 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 237 летальных исходов и 18 172 070 выздоровевших.

