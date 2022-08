Бунтари с WallStreetBets загнали в угол еще одного медведя

Инвесторы-бунтари с форума WallStreetBets на Reddit, которые в 2021 году лишили миллиардов хедж-фонды, «шортившие» GameStop, AMC, Bed Bath & Beyond и других, в августе вернулись так, словно и не отлучались. Сначала был взлет капитализации скромной AMTD Digital, достигшей $400 млрд, затем — быстрый разгон все тех же прошлогодних акций-мемов.

Теперь у медведей новая проблема.

Ситуацию, которую создали тысячи инвесторов, скоординировано скупающих акции, называют шорт-сквиз (Short squeeze), который иногда переводят как «короткое сжатие» или «короткое выжимание». По сути же это — быстрое повышение цены, когда продавцы вынуждены закрывать «шорты», а бумаг не хватает. Когда в прошлом году WallStreetBets прославился подобным, многие говорили, что это новая ступень в истории инвестиций.

Это и так, и не так. Еще в XIX веке такие действия называли «корнером» (corner — угол). Именно этим зачастую промышляли на рынке знаменитые бароны-разбойники, такие, как Дэниел Дрю, Джим Фиск и Джей Гулд. Они организовывали ситуации, когда «шортисты» могли найти акции, необходимые им для закрытия позиции, только у создателей корнера. В середине позапрошлого века это было настолько привычно, что историк Уолл-стрит Генри Клоувс утверждал: «Все крупные состояния были нажиты с помощью корнеров».

В то время акции концентрировались у очень узкого круга лиц, создавших корнер. Но новые технологии позволяют договориться не двум-трем, а миллионам спекулянтов. Вот и вся разница.

Пока достоверно неизвестно, насколько успешно создают состояния шорт-сквизы, создаваемые WallStreetBets, но клиентов хедж-фондов они лишают капиталов довольно успешно. При этом классические корнеры запрещены еще в первой половине прошлого века — это уголовное преступление. Но новые — пока что нет. Зато рядом с этим бизнесом уже появляются знаковые фигуры.

Вчера взлет акций Bed Bath & Beyond на 79% произошел на фоне обсуждения трейдерами в соцсетях того факта, что Райан Коэн, председатель другого мема — GameStop — сделал новую ставку. В марте он уже сообщал, что владеет почти 10% акций Bed Bath & Beyond через RC Ventures. Теперь эта компания купила колл-опционы вне денег на 1,6 млн акций Bed Bath & Beyond с ценой исполнения $60-80. В понедельник вечером эти акции стоили только $16.

По данным Quiver Quantitative, тикер BBBY стал самым популярным упоминанием в WallStreetBets во вторник. И акции взлетели. Оборот к вечеру вторника, когда они уже снижались, и прирост составлял около 33%, достиг 344 млн штук, сделав эти акции, по данным CNBC и Bloomberg, самыми активными в США. Между тем, всего в обращении находится лишь 79,96 млн акций Bed Bath & Beyond.

Но и удивляться нечему. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Ortex, Bed Bath & Beyond, у которой 50,7% акций в свободном обращении проданы в короткую, подала сигнал о шорт-сквизе.

Эти акции компании по производству были наиболее продаваемыми на брокерской платформе Fidelity, что свидетельствует об интересе со стороны именно индивидуальных инвесторов. После их атаки 2021 года всплыл кверху брюхом такой «кит», как хежд-фонд Melvin Capital. И теперь, похоже, им опять удалось загнать в угол крупного медведя.