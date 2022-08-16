Число новых столичных магазинов сети «Улыбка радуги» в 2022 году превысит 50

Ретейлер «Улыбка радуги» с начала 2022-го запустил 20 магазинов в Москве. До конца этого года компания собирается открыть в городе еще более 30 точек.

Как пишет «Интерфакс», за последние пять лет сеть выросла в Москве в четыре раза, каждый год в столице открывается примерно 40 новых магазинов. Общий объем инвестиций компании в открытия 2022 года составит около 200 млн рублей.

В 2023 году число московских магазинов компании увеличится до 300.

Как отметил генеральный директор сети Алексей Баулин, компания стабильно развивается на московском рынке, несмотря на его насыщенность. «Этому способствует не только наш системный и обстоятельный подход к ведению бизнеса, но и востребованность у покупателей формата дрогери, который становится все более актуальным за счет выгодных цен, компактной площади и понятной навигации», — пояснил Баулин.

«Улыбка радуги» — сеть магазинов товаров для ухода за собой и за домом формата дрогери. Она является крупнейшей на Северо-Западе и в Поволжье и второй по величине в РФ. Под брендом «Улыбка радуги» в 33 регионах работают более тысячи точек общей торговой площадью свыше 170 тыс. кв. м.

Сеть основана в 2000 году в Санкт-Петербурге Андреем Трубициным; в 2012 году контроль над компанией перешел инвесторам Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. На столичный рынок «Улыбка радуги» вышла в 2009 году.

Как пишет РБК, на данный момент основным юрлицом сети является ООО «Дрогери Ритейл», зарегистрированное в городе Тихвине Ленинградской области и на 98% принадлежащее петербургскому АО «Торговый дом "ЭРА"» (еще 2% владеет ООО «Логистические технологии»), которое, в свою очередь, на 100% принадлежит кипрской UlybkaInvestments LTD.