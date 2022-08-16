Число жертв взрыва в ереванском торговом центре увеличилось до 17

По информации МЧС Армении, число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» достигло 17, ранения получил 61 человек.

Без вести пропавшими, согласно последним данным, считаются восемь, передает «Интерфакс».

Как уточнил глава ведомства Армен Памбухчян, в числе погибших есть беременная женщина и малолетний ребенок.

Между тем не подтвердились сведения о пропавшей без вести в результате взрыва гражданке России; женщина 1959 г.р. жива и здорова, сообщило посольство РФ в Армении.

Взрыв в ереванском оптовом торговом центре прогремел в воскресенье, 16 августа. Согласно предварительным данным, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

По факту ЧП заведены уголовные дела. «Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека», — сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян.

В настоящий момент продолжается поиск пропавших в результате взрыва.