Доходность пенсионных накоплений НПФ вновь стала положительной

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в первом полугодии показали средневзвешенную доходность 1,7% по пенсионным накоплениям и 1,2% по пенсионным резервам, следует из сообщения Банка России. Во втором квартале доходность составила 2,2% (8,8% годовых) по пенсионным накоплениям и 2,7% (10,8% годовых) по пенсионным резервам после отрицательных значений первого квартала.

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«НПФ в II квартале показали доходность (2,2% по ПН и 2,7% по ПР) выше, чем в I квартале (−0,6% по ПН и −1,5% по ПР), что связано с возобновлением роста рынка облигаций (основного инструмента инвестирования пенсионных средств), получением купонного дохода по долговым ценным бумагам и продолжением действия эффекта от меры поддержки в части фиксации стоимости ценных бумаг на 18.02.2022 или на дату приобретения», — говорится в докладе ЦБ.

За полугодие отрицательную доходность по пенсионным накоплениям показал лишь один фонд из 28, а по пенсионным накоплениям – три из 38.

