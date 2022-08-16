Эксперт объяснил, чем грозит Украине потеря Чёрного моря

Украинский политолог Александр Дудчак рассказал о последствиях, которые грозят «незалежной» при потере выхода к Чёрному морю.

По мнению эксперта, если это действительно произойдёт, то Западу она уже будет не нужна, передаёт телеканал «360».

«При потере Украиной выхода к Чёрному морю концепция «от моря до моря» накроется окончательно», – пояснил он.

При этом специалист считает, что с экономической точки зрения для «незалежной» такое развитие событий станет настоящей катастрофой.

«Это потеря портов и возможности экспортировать продукцию, если она останется на территории Украины. Также встанет трубопровод, который идёт в Румынию», – резюмировал Дудчак, добавив, что сценарий с потерей Украиной Чёрного моря вполне реален.