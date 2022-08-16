Китай продолжает сбрасывать американский госдолг

Июнь стал седьмым месяцем кряду, когда Китай снижает активы в американских гособлигациях, сообщает Reuters со ссылкой на отчетность Министерства финансов США. Объем китайских вложений в американские госбумаги является одним из показателей отношений между двумя странами. Динамика показывает, что они уже много месяцев ухудшаются.

В первый летний месяц объем американских облигаций сократился до 967,8 млрд долларов и стал самым низким с мая 2010 г., когда он был 843,7 млрд долларов. Снижение в июне оказалось, однако, небольшим – 1,3%. В мае текущего года вложения в госбумаги США были больше на 13 млрд долларов.

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«Это выглядит скорее как вмешательство с целью сохранить стабильность курса юаня к доллару в условиях сильного американского доллара,- прокомментировал данные Минфина США Крис Тернер из ING.- Дальнейшее снижение объема американских гособлигаций выглядит, как обострение геополитической борьбы после начала событий на Украине и захвата российских валютных резервов».

В середине мая доллар достиг 20-месячного максимума и после этого курс доллара и юаня в целом оставался стабильным. Снижение составило менее 1%. 15 августа доллар укрепился на 0,5% до 6,7755 юаней.

Конечно, важную роль в ситуации вокруг американских госбумаг играет политика. Сейчас, например, отношения обострились после недавнего посещения Тайваня спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и приездом в Тайбэй уже на этой неделе еще пяти американских конгрессменов.

В отличие от Китая Япония продолжает наращивать вложения в госбумаги США. Токио увеличил в июне вложения на 23 млрд долларов и довел их до 1,236 трлн долларов.

В целом же иностранные активы Министерства финансов США выросли в первом летнем месяце до 7,430 трлн долларов. В мае они были 7,426 трлн.

Тем не менее, приток средств в июне оказался значительно ниже, чем в мае: 58,9 млрд и 99,84 млрд долларов соответственно. Кстати, активы в иностранных валютах растут два месяца подряд. Динамика обычно коррелируется с ситуацией на рынке американских гособлигаций. В начале июня ставки по десятилетним облигациям составляли 2,931%, а в конце – 2,974%.

ФРС в июне и июле поднимал учетную ставку на 0,75% и, похоже, продолжит борьбу с инфляцией такими же средствами как минимум до октября.

Что касается других активов, то по американским корпоративным облигациям в июне был приток на 13,99 млрд долларов, что значительно больше майских 4,46 млрд долларов. Иностранцы уже полгода являются основными покупателями облигаций американских компаний.

Американские граждане в июне продали долгосрочных иностранных ценных бумаг на 50,5 млрд, почти в 2,5 раза больше, чем в мае – 22,8 млрд долларов.