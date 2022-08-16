IKEA решила ликвидировать дочернюю компанию, управлявшую магазинами сети в России

Компания ООО «Икеа дом», единственным участником которой выступает холдинговая структура IKEA, Ingka Holding Europe B.V, приняла решение о ликвидации юрлица.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на систему «СПАРК». Уточняется, что «Икеа Дом» управляет магазинами IKEA в России.

Накануне, 15 августа, завершилась онлайн-распродажа IKEA, которая стартовала 5 июля. Из-за резкого наплыва покупателей акция была приостановлена по техническим причинам. Пользователи сети жаловались, что «простаивают в очереди» по несколько часов, в итоге так и не попав на сайт. С 22 по 24 июля ресурс и вовсе был недоступен в РФ.

В России у IKEA работали 14 магазинов в торговых центрах «Мега», а также несколько магазинов городского формата «ИКЕА Сити» и дизайн-студий. Кроме того, у сети четыре фабрики в РФ: в подмосковном Есипово, в Тихвине (Ленинградская область), а также в Великом Новгороде и Кировской области.

Выручка ООО «Икеа Дом» по РСБУ в прошлом году выросла на 27,8% и составила 157,2 млрд руб.

Шведская IKEA приостановила работу магазинов и производство в РФ в начале марта; в середине июня стало известно о том, что компания покидает российский рынок. Сеть объявила, что продаст свои фабрики в России, и заявила, что не сможет возобновить продажи в обозримом будущем на фоне ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок. Все сотрудники в РФ будут уволены по соглашению сторон, компания обещает помочь им найти работу; выплачивать зарплаты планируется в течение трех месяцев. Сообщалось, что фабрики IKEA в России могут купить АФК «Система» или Hoff.

Между тем товары партнеров сети начали продаваться на «Яндекс.Маркете», где появилась специальная страница с продукцией поставщиков ушедшей компании. При этом сам блок с товарами делает прямую отсылку к компании и озаглавлен как «Товары ИКЕА».