Индекс Мосбиржи уперся в серьезную преграду

Российский рынок акций начал день с продолжения роста. В течение первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи поднимался более чем на процент.

Наибольшую лепту в рост индикатора вносят тяжеловесные акции «Газпрома», дорожающие более чем на 2%. Никаких новостей по компании нет, на рост стоимости газа в Старом Свете бумага практически не реагирует, поскольку объемы поставок газа в Европу сейчас мизерны. Складывается впечатление, что сегодня спекулянты просто закрывают шорты по «Газпрому».

Последние недели акции газовой монополии торгуются хуже рынка. Многие аналитики ждут, что такая картина сохранится до тех пор, пока не будут резко увеличены поставки газа в ЕС. При этом есть мнение, что российские власти не станут стремиться наращивать экспорт газа в Европу, тем самым снижая приток валюты в страну и препятствуя росту курса рубля.

В числе лидеров роста расположились акции «Татнефти», где отыгрывает решение совета директоров компании рекомендовать выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за первое полугодие. Это хороший знак для всех нефтяных компаний, показывающий, что дела в отрасли идут неплохо. Некоторые аналитики ждут дивидендов и от «Лукойла» — после того, как его АДР будут расконвертированы в акции.

В целом же Индекс Мосбиржи вошел в зону сопротивления 2180—2200 пунктов. Здесь проходит граница среднесрочного нисходящего тренда от начала апреля. Есть сильные сомнения, что индикатору удастся сегодня преодолеть преграду и подать заявку на окончание периода падения.

Очень не радует ситуация на рынке нефти, которая продолжает откат от непокоренной на прошлой неделе отметки $100 за баррель. Нефтяные трейдеры с пессимизмом восприняли статистику из Китая, зафиксировавшую снижение потребления нефти. Кроме того, на нефтяной рынок давят старые страхи увеличения производства нефти Ираном после подписания «ядерной сделки». Впрочем, данная тема в последние годы неоднократно «выходила на торги».

Сейчас нефть торгуется вблизи технической поддержки $93 за баррель. Пробой этого уровня может ускорить падение котировок. Однако не исключен и разворот нефти вверх, поскольку драйверы снижения все-таки очень слабые и уже в значительной части отыграны. Но даже при позитивной картине на нефтяном рынке трейдеры будут проявлять осторожность, и зона сопротивления по Индексу Мосбиржи вряд ли будет пройдена с первой попытки.

Поэтому риски разворота российского рынка акций вниз велики. Агрессивным инвесторам при начале падения можно пробовать открывать шорты по «Газпрому» и «Норникелю».

Рубль также продолжает вчерашний тренд, снижаясь к доллару почти на полпроцента. Однако несмотря на выход пары вверх из коридора 60—61, активной продажи рубля не наблюдается. Это вполне объяснимо: приближается налоговый период, и уже в конце недели стоит ждать увеличения продажи экспортной валютной выручки.

Поэтому не исключено, что если не будет негативных для рубля новостей, то очень скоро — возможно даже в ближайшие часы — спекулянты закроют небольшую прибыль, полученную на девальвации российской валюты, и станут предпринимать попытки заработать на укреплении рубля.