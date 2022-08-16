«Итальянская» забастовка «Газпрома»

ПАО «Газпром» 16 августа отчитался о добыче и экспорте своей продукции за 7,5 месяцев этого года. Добыча упала на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в страны дальнего зарубежья рухнул на 36,2%.

Аналитики компании прогнозируют рост спотовых цен в Европе этой зимой до 4000 долларов за одну тысячу кубометров. Это наверняка приведет к остановке ряда ключевых отраслей промышленности и сверхжесткому нормированию потребления газа и других видов топлива.

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Экспортный перелом

Последний официальный отчет «Газпрома» об основных производственных результатах, полученных в период с 1 января по 15 августа этого года, свидетельствует о продолжающемся коренном переломе в экспортной политике. Начиная с апреля экспорт в страны дальнего зарубежья (в основном в страны ЕС) стал резко сокращаться. При этом динамика становится все более крутой.

Так, по предыдущим данным «Газпрома», в апреле поставки в целом за рубеж упали на 26,1% по сравнению с апрелем 2021 года. В мае — уже на 30,6%. По итогам первых пяти месяцев — на 27,6%.

В июне спад экспорта достиг 49,7%. В июле — 58,4% год к году. По итогам первых 7 месяцев экспорт газа рухнул на 34,7%. В 1-й половине августа экспорт в дальнее зарубежье рухнул на 59% г/г. В целом за 7,5 месяцев этого года — на 36,2%.

Физические объемы экспорта соответственно составили 78,5 млрд кубометров (минус 44,6 млрд кубов по сравнению с прошлым годом). Стоит отметить, что столь рекордное сокращение газового экспорта в этом году затронуло большинство именно стран Евросоюза (за исключением Венгрии, куда несколько дней назад начались поставки дополнительных к прежнему долгосрочному контракту объемов газа в размере 2,6 млн кубометров в сутки).

В результате, по подсчетам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, сейчас доля импорта российского газа в ЕС составляеи всего лишь 15% от общего объема вместо более 40% годом ранее. Но при этом поставки не в страны-члены ЕС только нарастают.

Экспорт в Турцию, например, в этом году останется примерно на прошлогоднем уровне и даже немного вырастет. Ожидается более 33 млрд кубометров, которые по графику поступают по двум газопроводам: «Голубому потоку» и первой нитке «Турецкого потока». В какой-то мере это компенсирует наряду с относительно небольшими поставками газа в Сербию и темВенгрию падение экспорта в 12 стран ЕС (еще в семь стран поставки прекращены в конце апреля-начале мая).

Растет опережающими темпами загрузка «Силы Сибири». По данным «Газпрома», поставки газа в Китай за 7 месяцев этого года выросли на 60,9%. Физические объемы не сообщаются. Но в 2021 году через данный газопровод прокачали 10,4 млрд кубометров. Значит этот год будет завершен примерно с 17 млрд кубов. Здесь надо учесть, что по этому трубопроводу газ идет изначально идет из месторождений Восточной Сибири и соответственно данные поставки не компенсируют добычу и экспорт из основных российских месторождений, расположенных в Западной Сибири.

Как известно, падение экспорта в Европу вызвано прежде всего ограничительными мерами, которые уже введены Еврокомиссией или отдельными национальными правительствами, или планируются к применению. Конечно, формально газовые санкции на уровне всего ЕС пока не вводились. Хотя правительства Польши и прибалтийских стран еще в мае предлагали включить их в недавно опубликованный 7-ой санкционный европакет.

Однако уже в декабре прошлого года после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) бездоказательно обвинило «Газпром» в недопоставках, страны ЕС перешли к массовым закупкам СПГ в США. В январе этого года они сразу увеличились вдвое по сравнению с январем 2021 года. Тренд на замену российского трубопроводного газа на сжиженный американский и катарский со временем только усиливается.

Кроме того, в конце марта собственность «Газпрома» была фактически реквизирована в Германии и Великобритании. Естественно, российская компания сначала объявила, что за бывшую собственность никак не отвечает, а 11 мая перекрыла вентиль. Еще ранее — 27 апреля — это было сделано в отношении реквизированной вполне официально польским правительством при помощи санкций, введенных 26 апреля против «Газпрома» и «Новатэка».

Затем был прекращен транзит через украинскую ГИС «Сохрановка». Наконец, канадские санкции, примененные против газоперекачивающего оборудования, поставляемого в Россию, привели к тому, что с 27 июля газопровод «Северный поток-1» функционирует лишь на 20% от установленной мощности — не более 33 млн кубов в сутки.

К тому же в мае Еврокомиссия по рекомендациям МЭА приняла план по экономии энергии, который должен к 2025 году привести к полному отказу от российского газа. 5 августа к этому плану добавили в добровольно-принудительном порядке обязательство сократить с 1 августа по 31 марта будущего года потребление газа и электричества на 15%.

В этих неприемлемых обстоятельствах «Газпром» просто вынужден сокращать быстрыми темпами экспорт в ЕС. И, скорее всего, речь может зайти о полном его прекращении уже к концу этого года.

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Добычная экономия

В принципе речь об этом заходила еще в марте. Но экспортный газ надо было куда-то пристроить — отечественные ПХГ не бездонны. Переориентировать трубные поставки не так-то просто. Для этого нужно время. Пока переговоры с Китаем о строительстве «Силы Сибири-2» к окончательному результату не привели. А по новому трубопроводу планируется перенаправить на Восток треть прошлогоднего экспорта в Европу — 50 млрд кубов.

Такой же объем глава «Газпрома» Алексей Миллер на ПМЭФ-2022 обещал поставить на внутренний рынок. Одна из веток «Северного потока-2» уже заточена на отечественные нужды. Но такой объем газификации реализовать в полной мере можно лишь максимум через три-четыре года. Пока же за 7,5 месяцев внутренние поставки упали на 2,3%. Многие потребители газа в условиях санкций сокращают производство.

Поэтому «Газпрому» пришлось с апреля сокращать добычу. В том месяце на 10%. В мае — на 14,5%. В июне — на 30,4%, В июле — 35,8%. С 1 по 15 августа — на 32,2%. В итоге. За 7 месяцев — на 12%. В течении 7,5 — на 13,2%.

Таким образом, падение добычи газа нарастает буквально день ото дня. Фактически перекрыт майский прогноз Минэкономразвития, в котором утверждалось, что падение добычи газа в этом году составит всего лишь 5,5%, а экспорта — 10%.

Однако, по мнению экспертов, ситуация вовсе небезнадежна. Во-первых, чисто технологически торможении добычи для месторождений не несет никаких рисков. Просто определенные объемы газа останутся на будущее. «Газпром» технически и финансово справится с дальнейшим увеличением добычи. Станислав Митрахович напомнил, что в 2009 году в результате мирового финансового кризиса сократил добычу на 80 млрд кубов. Резко упал и экспорт.

Во-вторых, что еще важнее, финансовый результат от сокращения добычи и экспорта может уменьшиться в разумных пределах. Так, в первом полугодии, российский газ реализовывался в ЕС в среднем за 800-1000 евро за 1 тысячу кубометров. 16 августа на биржах ICE и TTF спотовая цена зашкалила за 2500 долларов. В «Газпроме» не исключают, что к зиме цена взлетит до 4 тысяч. То есть, российский газ, если «Газпром» совсем не перекроет вентиль (чего, впрочем, не исключают некоторые эксперты), пойдет по двойной, а то и по тройной цене. При этом в Евросоюзе все равно подпрыгнет инфляция, а многие производства закроются. Например, уже сейчас практически не работают большинство заводов по производству минеральных удобрений.

Впрочем, «Газпром» подготовился к падению и финансовых результатов. 30 июня собрание акционеров компании отказалось выплачивать рекордные дивиденды за прошлый год в размере 1,244 трлн руб. Половина из этой суммы пришлось бы отдать частным инвесторам, включая американских (им принадлежало 16,4% ADR). Правда, из этой суммы 416 млрд рублей придется отдать бюджету через увеличение ставки НДПИ. Но все равно более 800 млрд рублей останется в бюджете «Газпрома», и они будут направлены на инвестиционные программы. Здесь в первую очередь речь идет о газификации регионов РФ.

Кроме того, «Газпромбанк», по поручению материнской компании и согласно новому закону, приступил к автоматическому переводу депозитарных расписок в акции ПАО «Газпром». Тем самым происходит консолидация финансовых активов российского газового гиганта, которые отныне в виде ADR не смогут торговаться на зарубежных биржевых площадках в обход контроля российской газовой компании.