Холдинг «Росэлектроника» разработал систему для высокоскоростного интернета в самолетах

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил линейку систем спутниковой связи для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей.

Презентация новинки состоялась на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», проходящем 15-21 августа в парке «Патриот».

«Антенные системы интегрируются с бортовыми мультимедийными комплексами и позволяют организовать видео-конференц-связь, в том числе закрытую, IP-телефонию, постоянное высокоскоростное подключение к интернету, прием спутникового телесигнала, а также обеспечить обмен мониторинговой информацией, необходимой для управления и контроля транспортным средством», — пояснили в пресс-службе «Ростеха».

Гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации, которая является управляющей организацией «Росэлектроники», Сергей Сахненко рассказал, что серийное производство комплексов планируется начать в следующем году.

«Создавая антенные системы, специалисты концерна "Автоматика" использовали передовые технические решения, позволяющие значительно расширить возможности мультимедийных комплексов спутниковой связи на транспорте. Серийное производство комплексов планируется развернуть в 2023 году, к нам уже обращаются заказчики», — отметил Сахненко.

Уточняется, что в рамках форума «Армия-2022» входящий в «Росэлектронику» концерн «Автоматика» презентовал три типа систем — для самолетов, вертолетов и подвижных объектов.

Комплекс предназначен для использования на пассажирских самолетах, в частности, Superjet, Ту-214 и МС-21; также оборудование может быть установлено на дронах, обратили внимание в пресс-службе госкорпорации. Там добавили, что система для подвижных объектов, разработанная для автомобилей и поездов, была успешно протестирована на маршруте Москва — Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск в текущем году.

Ранее «Эксперт» сообщал, что холдинг «Росэлектроника» разработал систему орнитологической безопасности полетов для аэропортов, позволяющую отслеживать полет одновременно до ста птиц на расстоянии до 21 км.