Крупнейшие торговцы сжиженным газом несут большие убытки

Несмотря на заоблачные цены наиболее крупные торговцы сжиженным газом (СПГ) в последние месяцы потеряли на нем сотни миллионов долларов из-за перебоев с производством. Для того, чтобы выполнять контракты, они вынуждены приобретать более дорогой СПГ на спотовом рынке и нести убытки. Крупнейшие торговцы СПГ, некоторые из которых также являются крупнейшими нефтегазовыми компаниями – мейджорами (например, Shell, BP и TotalEnergies), понесли во втором квартале на СПГ серьезные убытки. При этом в первом квартале 2022 года сжиженный газ принес высокую прибыль.
Главными причинами убытков нефегазовых мейджоров стали пожар на нефтяном терминале во Фрипорте, Техас, в начале июня; забастовка на плавучей СПГ-платформе Prelude, принадлежащей Shell, которая находится у берегов Австралии; и низкое производство СПГ из-за проблем с безопасностью на NLNG, совместном предприятии Nigerian National Petroleum Corporation, Shell Gas, Total и Eni.
Мейджоры признали убытки, но при этом не уточнили их размер. Между тем, как пишет Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли, пожар во Фрипорте, например, обошелся BP более чем в полмиллиарда долларов. Сама компания, правда, не подтвердила цифры, но признала, что пожар в Техасе причинил ей основательный урон.
Напомним, СПГ-терминал во Фрипорте – второй в США по объемам производства и седьмой в мире. На нем производится 20% всего американского сжиженного газа, идущего на экспорт, или ок. 600 млн м³ в сутки.
Работа на трех производственных линиях, двух хранилищах и одной погрузочной платформе во Фрипорте должна возобновиться в октябре. Компания обещает выполнять свои обязательства по долгосрочным контрактам.
Shell тоже признал, что убытки по СПГ в апреле-июне связаны с пожаром на терминале во Фрипорте и забастовкой в Австралии. Британский нефтегазовый гигант продал во втором квартале 15,21 млн тонн СПГ, а в первом – на 3,01 млн тонн больше. Разница объясняется забастовкой на СПГ-платформе Prelude. Из-за забастовки, говорят в компании, скорее всего будут и не очень хорошими результаты третьего квартала.
Глава TotalEnergies Патрик Пуянне объяснил, что замена СПГ из Фрипорта газом со спотового рынка обходится дорого. Его компания получила во втором квартале два груза со спотового рынка и рассчитывает получить еще 8 в текущем квартале.
«Конечно, нам приходится замещать эти грузы (из Фрипорта) грузами со спотового рынка,- заявил он,- и эта замена обходится недешево. Но должен заявить, что частично эти убытки уже учтены. Мы не воспользуемся этой отговоркой, чтобы объяснить, например, почему результаты третьего квартала хуже второго».