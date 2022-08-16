Крупнейшие торговцы сжиженным газом несут большие убытки

Несмотря на заоблачные цены наиболее крупные торговцы сжиженным газом (СПГ) в последние месяцы потеряли на нем сотни миллионов долларов из-за перебоев с производством. Для того, чтобы выполнять контракты, они вынуждены приобретать более дорогой СПГ на спотовом рынке и нести убытки. Крупнейшие торговцы СПГ, некоторые из которых также являются крупнейшими нефтегазовыми компаниями – мейджорами (например, Shell, BP и TotalEnergies), понесли во втором квартале на СПГ серьезные убытки. При этом в первом квартале 2022 года сжиженный газ принес высокую прибыль.

Главными причинами убытков нефегазовых мейджоров стали пожар на нефтяном терминале во Фрипорте, Техас, в начале июня; забастовка на плавучей СПГ-платформе Prelude, принадлежащей Shell, которая находится у берегов Австралии; и низкое производство СПГ из-за проблем с безопасностью на NLNG, совместном предприятии Nigerian National Petroleum Corporation, Shell Gas, Total и Eni.