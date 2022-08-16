Минфин предложил увеличить порог идентификации при оплате ювелирных изделий

Минфин РФ предложил отменить идентификацию покупателей, приобретающих ювелирные изделия на сумму до 400 тыс. рублей по банковской карте, а при их покупке за наличные повысить этот порог до 60 тыс. рублей. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

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Сейчас покупатель обязан предоставить продавцу свои личные данные при покупке ювелирных изделий дороже 200 тыс. рублей с помощью банковской карты и дороже 40 тыс. рублей при расчете наличными.

Как уточняет агентство «Прайм», в 2020 году пороговая сумма для идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты была повышена со 100 тыс. рублей до 200 тысяч. Ранее Минфин уже предлагал повысить порог до 600 тыс. рублей.

