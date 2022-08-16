Минобороны РФ подписало контракты на поставку модернизированных вертолётов Ка-52М и Ми-28НМ

Минобороны РФ подписало на форуме «Армия-2022» контракты на поставку модернизированных ударных вертолётов Ка-52М и Ми-28НМ.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, об этом на церемонии подписания объявил диктор. Известно, что подписи под контрактами поставили заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко и первый заместитель гендиректора по производству вертолётной техники «Вертолётов России» Олег Гуляев.

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения бронированной техники и живой силы противника. В арсенал крылатой машины входят управляемые ракеты «Атака» и «Вихрь», неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. При этом машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.

Вертолёт Ми-28НМ – высокоэффективная всепогодная ударная машина нового поколения. Вертолёт способен выполнять широкий спектр задач, в том числе уничтожать бронетехнику, поражать низколетящие малоскоростные воздушные цели, а также проводить воздушную разведку, целеуказание другим вертолётам и самолетам.

Ранее «Эксперт» писал, что холдинг «Вертолёты России», который входит в «Ростех», показал на форуме «Армия-2022» универсальную беспилотную авиационную систему вертолётного типа БАС-750.

В состав её состав входит два вертолёта максимальной взлётной массой 750 кг, а также две наземные станции управления и обеспечения полётов.

Напомним, VIII Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.