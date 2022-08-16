Что ждет мировую экономику осенью и о чем говорит рынок

Начать стоит с того, что лежит на поверхности. Сильнее всего страдает европейский регион, где стоимость электроэнергии резко выросла, а засуха привела дополнительным сложностям.

Например, река Рейн — опора немецкой, голландской и швейцарской экономики на протяжении столетий — становится практически непроходимой. Уже сейчас частично заблокировался основной логистический маршрут доставки дизельного топлива и угля по Европе. Дунай, протянувшийся на 2850 км через практически всю Центральную Европу, тоже засорен, что препятствует торговле зерном и другим товарам.

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Что же касается стоимость газа, который так необходим региону, особенно в преддверии зимы, то его стоимость сегодня составляет почти 2400 долларов за тысячу кубометров - это максимум с марта. Неудивительно, что единая европейская валюта после небольшого отскока снова начала дешеветь и торгуется на минимуме с середины июля. А в паре с швейцарским франком - именно в эту валюту в первую очередь капитал бежит из Европы - и вовсе на историческом минимуме.

Все это указывает на неизбежность более масштабного кризиса, который вряд ли удастся купировать, учитывая, что центробанки больше не могут печатать деньги, напротив, приступили к ужесточению политики, и даже ЕЦБ впервые за много лет повысил ставки.

И лишь рынок акций пока остается более менее на плаву, создавая иллюзию того, что пик кризиса пройден.

В США также есть много проблем, хотя власти активно рассказывают о своей победе над ростом цен на бензин. Цены действительно снижаются уже около 50 дней, и хотя остаются относительно высокими, все же значительно ниже, чем на пике.

Однако снижение цен - это отражение падающего спроса. Кроме того, для достижения этой цели Штаты потратили огромные объемы национального резерва, опустошив его до минимумов с 1980-х годов.

И тем не менее, ВВП США показал сокращение уже два квартала подряд, что формально считается рецессией, правда, в ФРС и Минфине пока отказываются признавать этот факт, отмечая сильный рынок труда - а сильный рынок труда никак по их мнению не сочетается с полномасштабным экономическим кризисом. Но и здесь есть моменты: количество заявок за пособиями по безработице неуклонно растет, и динамика в последние месяцы полностью расходится с динамикой созданных рабочих мест - у экспертов возникают вопросы в правдивости статистических данных.

Но самое интересное об американской экономике говорит долговой рынок - один из самых ликвидных и зарекомендовавший себя за долгие годы, как самый верный предвестник экономических тенденций.

Так вот, инверсия кривой доходностей - разница между доходностью 10-летних и 2-летних трежерис длится уже с 4 июля и только увеличивается. Последний раз подобное можно было видеть на рубеже веков перед крахом доткомов. Даже в 2006-2007 годах таких аномалий не было.

Рынок акций же, который по большому счету ничего не предсказывает, сейчас отыгрывает ожидания, что Федрезерв уже в следующем году перейдет от повышения ставок к снижению, однако почему-то забывает, что только в сентябре увеличиваются изъятия денег из системы, а ставки еще не достигли своего пика, о чем говорят в самой ФРС.

В дополнение к общей мрачной картине, стоит сказать о Китае, который накануне выпустил порцию крайне слабой статистики и снизил ставки в попытке поддержать экономику. К слову, это снижение от китайского ЦБ впервые в новейшей истории делает процентную оценку в долларе выше чем в юане.

Учитывая все эти тенденции, осень вряд ли принесет какой-то позитив, скорее кризис войдет в острую фазу, а в Штатах к тому же развернется еще и политическая борьба.



