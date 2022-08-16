На Ярославском и Казанском вокзалах в Москве заработали капсульные отели РЖД

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) сообщило о запуске нового сервиса с круглосуточными капсульными отелями на двух столичных вокзалах — Казанском и Ярославском.

«В залах "Комфорт" вокзальных комплексов разместили современные места отдыха (капсулы), предназначенные для комфортного сна и оборудованные всем необходимым, включая usb-адаптер для зарядки гаджетов, отделение для хранения багажа. Гостю также выдается подушка, комплект одноразового постельного белья и плед. Отдельно можно приобрести наборы для бритья и личной гигиены», — сообщает пресс-служба компании.

Стоимость аренды составляет от 250 рублей за час до 1500 рублей за 12 часов. «Благодаря гибкой системе тарифов арендовать такую капсулу можно как на один, так и на несколько часов. Стоимость услуги напрямую зависит от продолжительности пользования капсулами. Например, час аренды будет стоить 250 рублей (при оплате размещения в зале «Комфорт»), 3 часа — 450 рублей, 6 часов — 800 рублей, а 12 — 1500 рублей», говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что каждая капсула рассчитана на одного человека, однако имеется возможность размещения с ребенком до шести лет.