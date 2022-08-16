Население обогнало застройщиков по вводу жилья

За семь месяцев текущего года в России введено порядка 60,6 млн кв. метров жилья, из них 38,07 млн кв. метров, или 62,8% построено населением. Причем, если общий ввод жилья в стране за этот период по сравнению с прошлогодним увеличился на 38%, то частное домостроительство выросло на 56%. Об этом сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на данные Росстата.

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По последним данным, только в июле в России было построено 8 млн кв. метров (+8% к июлю 2021 года), из них 5,2 млн кв. метров — населением (+27,5% к июлю 2021 года). Таким образом, доля ИЖС в прошлом месяце составила 65%. Примерно на этом же уровне показатель находился и весной. В целом доля индивидуального жилищного строительства существенно выросла за последние годы: по итогам 2018-го она была на уровне составлял 43%, а в 2020-м — 48,4%.

На данный момент среди федеральных округов по доле ИЖС в общей структуре ввода жилья лидирует Северо-Кавказский федеральный округ, где с начала года население построило 80,3% от всего жилья (2,9 млн кв. м из 3,6 млн кв. м). На втором месте — Дальневосточный федеральный округ (70,5%). Там за семь месяцев введено в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилья, из них 1,2 млн кв. м — населением. На третьем месте — Южный федеральный округ (70,3%). Его жители с января по июль построили 5,7 млн кв. м из 8,1 млн кв. м жилья. Больше всего частных домов было построено в Центральном федеральном округе — свыше 12,1 млн кв. м (61% от общего ввода).

