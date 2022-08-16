НРД отменил комиссии за перевод российских ценных бумаг

Национальный расчетный депозитарий (НРД), который входит в группу Московской биржи, объявил о решении отказаться от взимания комиссии за проведение операций, связанных с переводом российских ценных бумах из иностранных депозитариев в российскую инфраструктуру. По словам председателя правления НРД , отказ от комиссии должен дать «четкий и ясный сигнал к разблокировке активов клиентов».

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На сайте НРД указано, что маркетинговый период за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому, где в цепочке хранения присутствует иностранный депозитарий, будет действовать с 16 августа по 30 сентября 2022 года. Также с 16 августа по 31 октября текущего года будет отменена плата за прием и снятие ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев, кроме депозитариев стран СНГ.

«У НРД есть положительный опыт отказа от получения комиссий за перевод ценных бумах при конвертации депозитарных расписок, который позволил возобновить процесс конвертации в иностранных депозитариях. Мы надеемся, что отказ от взимания комиссии за перевод российских ценных бумаг даст четкий и ясный сигнал к разблокировке активов клиентов», — заявил председатель правления НРД Виктор Жидков.

