Продукцию завода «Москабель» включили в реестр Минпромторга

Товары завода «Москабель» (входит в группу «Москабельмет») включили в реестр российской промышленной продукции, который составляет министерство промышленности и торговли РФ. Это позволит предприятию наращивать поставки и участвовать в крупных госзакупках, сообщил 15 августа глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Группа компаний “Москабельмет” — один из крупнейших и старейших производителей города. Только за 2021 год компания увеличила продажи кабельной продукции на 35% по сравнению с 2020-м. Включение его изделий в реестр Минпромторга России позволит и дальше наращивать поставки и объемы выпуска», — рассказал Владислав Овчинский.

Отметим, что продукцию «Москабеля» используют при строительстве тоннелей и станций метрополитена, линий электроснабжения и автомобильных дорог. Производство предприятия полностью локализовано в России. Это одно из главных условий для включения продукции в реестр Минпромторга.

Теперь товары, которые выпускает завод, появились и в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Этот ресурс создан для повышения эффективности обмена информацией о состоянии промышленного сектора.

«Включение продукции “Завода Москабель” в эту базу означает, что предприятие может участвовать в тендерах для государственных и муниципальных нужд, а также крупных государственных компаний, в закупках для нужд обороны страны и безопасности государства», — прокомментировал генеральный директор группы «Москабельмет» Павел Моряков. По его оценке, в реестр включили почти всю номенклатуру московского предприятия, ассортимент которой превышает 50 тыс наименований.