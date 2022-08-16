Путин заявил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине

США пытаются затянуть конфликт на Украине. Кроме того, Вашингтон разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», — заявил глава государства во время видеообращения к участникам Московской конференции по международной безопасности.

Соблюдение Женевских конвенций на фоне спецоперации остается в центре внимания командиров российской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Отдельно хотел бы остановиться на гуманитарных аспектах специальной военной операции. Соблюдение Женевских конвенций по правилам ведения войны всегда были и остаются в центре внимания командиров всех уровней. С начала операции были изданы соответствующие приказы, закрепляющие порядок действия военнослужащих в отношении мирного населения и военнопленных противника», — подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, на освобожденных от националистов территориях Украины российские военные активно участвуют в доставке гуманитарной помощи, восстановлении инфраструктуры и поддержании правопорядка. «Так было в Сирии, в Нагорном Карабахе, так происходит и в Донбассе», — отметил Шойгу.

Утверждения западных журналистов о том, что РФ якобы способна применить на Украине химическое оружие, министр назвал абсурдом. Он напомнил о полном уничтожении химоружия в России в 2017 году. «Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещенных военно-биологических исследований», — пояснил Сергей Шойгу.