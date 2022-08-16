Реорганизация промзон соответствует целям социально-экономической стратегии Москвы - эксперт

Комплексное развитие территорий (КРТ) бывших промышленных зон на севере и северо-западе Москвы сбалансирует расположение жилых и социальных объектов в столице, что положительно скажется на экономике города. Такое мнение выразил независимый экономист Андрей Бархота, комментируя проекты по реорганизации площадок в Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках.

Во вторник стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил строительство делового центра в Тимирязевском районе города и современного жилого квартала в Хорошево-Мневниках в рамках КРТ. Проекты в общей сложности дадут городу более 3,5 тысяч новых рабочих мест. На создание делового центра направят около 7 млрд рублей, а на проект жилого квартала – более 5 млрд рублей. Квартиры получат москвичи, участвующие в программе реновации. Так, в столице появятся новые районы с развитой инфраструктурой и дополнительный источник налоговых поступлений.

«Промышленные зоны оставались своеобразным белым пятном на полотне города. Реорганизация промышленных зон путем реализации градостроительного потенциала и создания новых рабочих мест как нельзя лучше соответствует целям социально-экономической стратегии Москвы. Это позволит сгладить колебания занятости и доходов экономических агентов, поддержав потребительский и инвестиционный спрос. Растущие инвестиции в реновации и жилищное и инфраструктурное строительство имеет максимальный мультипликатор, что в итоге позволит компенсировать возможный спад экономики Москвы в 2022 года, быстро вернувшись к траектории опережающего роста», - отметил Бархота.

Бывшие промзоны и неэффективно используемые территории преобразятся в современные пространства благодаря проекту «Индустриальные кварталы», подчеркнул вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для этой масштабной работы город привлекает в том числе операторов – юридических лиц, созданных для реализации принятых Правительством Москвы решений о комплексном развитии территорий. Так, оператором одного из участков бывшей промзоны «Южный порт» стало АО «ОЭЗ "Технополис Москва"», а бывшей промзоны «Зюзино» на Одесской улице – Московский фонд реновации жилой застройки. В результате преобразования двух этих территорий общей площадью 26 гектаров в городе появятся почти семь тысяч новых рабочих мест. В их развитие вложат около 40 миллиардов рублей», – рассказал Ефимов.