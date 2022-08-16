Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга России до 23 августа

В России в очередной раз продлили ограничения для воздушных гаваней юга и центральной части России.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — указывается в сообщении ведомства. Перевозчикам рекомендовано пользоваться альтернативными маршрутами через воздушные хабы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — уточняется в пресс-релизе. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, напоминает регулятор.

Росавиация ввела ограничения 24 февраля, после начала спецоперации на Украине. С тех пор их неоднократно продлевали, последний раз это происходило 9 августа.