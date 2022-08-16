«Ростех» презентовал беспилотный вертолёт с увеличенной грузоподъемностью

Холдинг «Вертолёты России», который входит в «Ростех», показал универсальную беспилотную авиационную систему вертолётного типа БАС-750, в состав которой входит два вертолёта максимальной взлётной массой 750 кг, а также две наземные станции управления и обеспечения полётов, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, автономная мобильная система обеспечивает непрерывный полёт входящих в систему винтокрылых беспилотников.

При этом БАС-750 может нести полезную нагрузку и передавать информацию оператору на расстояние до 150 км. Также возможно установить дополнительные топливные баки для увеличения продолжительности полёта, максимальная высота которого составляет 3,5 км.

По словам Евтушенко, БАС-750 является «старшим братом» беспилотника БАС-20 и продолжает линейку многофункциональных беспилотников, способных решать большой перечень задач.

Речь идёт о поисковых работах, геодезии, картографии, мониторинге сельскохозяйственных угодий, дорог, водоёмов, объектов нефтегазовой инфраструктуры, линий энергоснабжения, связи и трубопроводов, а также транспортировка грузов.

«Дрон способен доставлять по воздуху грузы массой до 200 кг со скоростью 180 км в час», – резюмировал Евтушенко.

Как ранее писал «Эксперт», «Рособоронэкспорт» презентует на военно-техническом форуме «Армия-2022» более 200 современных образцов вооружений. Известно, что РОЭ в ходе форума примет более 70 делегаций из 50 стран различных регионов мира.

При этом в 2022 году впервые самые перспективные образцы вооружений будут сосредоточены в демонстрационной зоне «Рособоронэкспорта». В частности, участники и гости форума ознакомится с танком Т-14 «Армата», лёгким плавающим танком «Спрут-СДМ1», колесной боевой машиной пехоты К-17 «Бумеранг», а также с ЗРК «Тор-Э2» и комплексом противодействия БЛА РБ-504П-Э («Силок»).

Напомним, VIII Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.