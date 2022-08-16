Dow поработал на быков

Вчера основные американские фондовые индексы вновь закрыли день в плюс: Dow Jones Industrial Average прибавил 0,45%, S&P 500 – 0,4%, а Nasdaq Composite – 0,62%. Тем самым они создали быкам еще один аргумент технического характера.

Если в пятницу S&P 500, пройдя отметку 4232 пункта, отыграл 50% падения от пика, то Dow в понедельник закончил день выше 200-дневной скользящей средней. Рост, стирающий половину обвала, нередко считают признаком прохождения «дна» и даже, по мнению некоторых аналитиков, начала нового бычьего рынка. Закрытие же выше 200-дневной зачастую рассматривают, как индикатор того, что движение вверх продолжится.

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Об обоснованности подобных примет (как и вообще теханализа) всегда можно спорить, но обычно S&P 500, упав на медвежий рынок (20% от пика) и отыграв половину падения, действительно, новых минимумов больше не достигает. Репутацию скользящих средних тоже нельзя назвать совсем незаслуженной – по крайней мере, в глазах адептов технического анализа.

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Другое дело, что профессора этой оккультной науки иной раз совсем не согласовывают свои выкладки с реальностью, находящейся за пределами монитора или листа бумаги. И их последователи тоже склонны забывать, что события в бизнесе линиями на графике не создаются, а отражаются. Иногда они, впрочем, просто искренне верят в эту магию, а та, отвечая взаимностью, вроде как работает.

В известной степени именно в этом направлении и идет сейчас дискуссия между быками и медведями. Серьезный рост индексов, безусловно, налицо, с этим никто не спорит. Но вот с наличием достаточно серьезных оснований для него согласны уже не все, а тем более – с высокой вероятностью его продолжения. Все-таки экономика замедляется, прибыли будут продолжать падать, ФРС поднимает ставку, а акции совсем не дешевы.

«Размах этого ‘медвежьего ралли’ удивил многих, включая нас, — писали стратеги Morgan Stanley. – <…> Макроэкономическая ситуация, денежно-кредитная политика и структура прибылей сегодня гораздо менее благоприятны для акций. Разочаровывающие доходы в ближайшие месяцы могут спровоцировать новый этап снижения. Соотношение риск/прибыль непривлекательно, а сам медвежий рынок остается незавершенным».

В то же время стратеги JPMorgan Chase, ссылаясь на динамику котировок в прошлые рецессии, пишут о том, что ралли, которое подняло Nasdaq более чем на 20%, продлится до конца года. Правда, заметная часть этого взлета была связана с ожиданиями того, что ФРС замедлит ужесточение денежно-кредитной политики, а в последнее время признаков того, что это произойдет на деле, вообще-то нет.

Тем не менее в JPMorgan Chase ставят на акции роста и заявляют, что до IV квартала, когда, по их версии, экономический рост в США достигнет «дна», акции стоимости не будут интересны. «Не перестарался ли рынок с отскоком и не следует ли вернуться к стоимостному стилю? На наш взгляд, пока нет», - написали они.

Это перекликается с настроениями публики, которая так уверилась в «мягкой посадке» экономики, что не верит даже представителям ФРС, всю прошлую неделю делавшим очень «ястребиные заявления». «Участники рынка смотрят на ФРС и говорят: "Эй, да они собираются снизить ставки раньше, чем мы думаем, и это будет хорошо для акций"», - иронизировал вчера в разговоре с Reuters портфельный менеджер Kingsview Investment Management Пол Нолти.

Вот только ряд экспертов – от главного экономиста Goldman Sachs Яна Хациуса до Нуриэля Рубини, получившего за предсказание кризиса 2008 года прозвище Dr. Doom, – уверены, что ФРС трудно будет избежать глубокой рецессии. Фактически у нее есть всего два пути: согласиться на сохранение высокой инфляции либо загнать экономику в болезненный спад, задрав ставку гораздо выше, чем ждет рынок.

Сейчас тот ожидает ее пика в районе 3,75% и снижения в следующем году. «Даже если у нас ставка будет 3,8%, то инфляция все еще останется значительно выше цели, находясь около 8% и снижаясь лишь постепенно, - говорил вчера Bloomberg Нуриэль Рубини. – Рынки, ожидающие ‘голубиного разворота’ и снижения ставок ФРС в следующем году, по-моему, просто бредят».

Последние заявления руководства федеральных резервных банков ясно говорят о том, что «жесткая посадка» для них предпочтительней укоренившейся высокой инфляции. И если слова ФРС не доходят до рынка, то она, очевидно, будет влиять на него своими действиями. Так что тот, кто всерьез ждет продолжения роста акций до конца года, должен быть большим оптимистом.

«Мы хотели бы предостеречь инвесторов, чтобы они не были слишком оптимистичны и не гнались за этим ралли, — цитировал Bloomberg главного инвестиционного директора UBS Global Wealth Management по Северной и Южной Америке Солиту Марчелли. – Существует приличный риск того, что ФРС придется повышать ставки больше, чем мы и рынок в настоящее время ожидаем, и это может быстро охладить настроения. Это также увеличило бы риски замедления экономического роста, которые и так уже преобладают».

