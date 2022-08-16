Суточное количество новых случаев COVID-19 в России снижается второй день подряд

В России за 24 часа зарегистрировано 23 909 новых зараженных коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют последние данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Госпитализированы 3 411 человек, что на 115,7% больше, чем сутками ранее. Скончались от заболевания 59 человек, выздоровели 20 583 человека. Накануне, 15 августа, оперштаб сообщал о 53 погибших и 15 410 излечившихся.

Всего в России за все время пандемии зарегистрировано 18 931 140 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 237 летальных исходов и 18 172 070 выздоровевших.

Днем ранее в РФ были выявлены 25 273 новых случая COVID-19. Показатель сокращается второй день подряд после того, как 14 августа было обнаружено около 29 тысяч новых инфицированных.

Как писал «Эксперт», в конце июля Роспотребнадзор допустил возвращение ограничений из-за COVID-19 в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации по России наблюдается тревожная динамика, однако уточнил, что цифры растут в целом ряде стран. По словам представителя Кремля, вводить новые коронавирусные ограничения в стране пока не планируется.