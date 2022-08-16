Сюжет дня: трейдеры инвестируют в драгметаллы

Акции золотодобытчиков торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 16 августа. За день подорожали бумаги компании «Полиметалл» (+10,78% до 365,9 рублей за акцию), «Полюс» (+4,80% до 7975 рублей за акцию), а также алмазодобывающей компании «Алроса» (+4,33% до 67,29 рублей за штуку).

Трейдеры увидели в драгметаллах защитный актив, при этом стоимость золота на бирже при этом снижалась (-0,43% до 1790,4 долларов за унцию). Тем не менее, на фоне общей волатильности рынка акции добывающих компаний выглядели привлекательными. «Еще один прежний аутсайдер («Полиметалл» - прим.ред.), который начал резко отыгрывать просадку последних месяцев. Новостей не было. Импульс только начался, так что вероятность продолжения движения достаточно высокая, учитывая примеры многих других аналогичных волн отскока. Бумаги могут подняться в район 350–370 рублей» - комментировал ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Подходить к покупкам золотодобытчиков все еще стоит с повышенной осторожностью, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +2% до 2208,33 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,62% до 1112,93 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:27 мск составила 92,93 долларов за баррель (-2,28%). Российская валюта укреплялась – 60,90 руб. за доллар.