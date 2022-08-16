Цены на газ в Европе резко подскочили, энергетический кризис усиливается

Изнуряющее лето в Европе провоцирует рост потребления электроэнергии, усиливает энергетический кризис, который угрожает рецессией главным экономикам континента, и приводит к дальнейшему росту цен на газ.

Газовые фьючерсы выросли 15 февраля, сообщает Bloomberg, на 6,8%, а сегодня – еще на 6,5%. Из-за жаркой и сухой погода быстро мелеют реки, что мешает подвозу топлива для электростанций.

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«Неуклонный рост цен на газ в Европе продолжается,- говорится в аналитической записке для клиентов Deutsche Bank Research.- Цены толкает вверх очередная волна жары, из-за которой пересыхают реки и которая создает проблемы с доставкой топлива. Все это еще больше усиливает энергетический кризис на континенте».

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Уровень маркера в Каубе на Рейне, самой важной водной транспортной артерии в Западной Европе, на этой неделе опустился до очередного антирекорда – 31 см., что делает убыточной транспортировку грузов для большинства барж.

Цена голландских фьючерсов на ближайший месяц выросла в половину десятого утра по местному времени в Амстердаме на 2,5% до 225,5 евро за МВт-час. Сейчас цены приблизительно в 12 (!) выше средних за последние пять лет.

На фоне этих природных катастроф продолжается противостояние между Россией и Германией из-за турбины с газораспределительной станции, той самой, которую долго ремонтировали в Канаде и из-за которой и началось резкое снижение поставок российского газа по газопроводу «Северный поток 1». Сейчас он работает лишь на 20% мощности. «Газпром» объясняет снижение поставок техническими проблемами, европейцы им не верят, напряжение между ЕС и Россией нарастает.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в который уже раз обвинил Москву во лжи и заявил, что Россия использует турбину как оправдание для снижения поставок в Европу.

Сжиженный газ (СПГ), который европейцы сейчас усиленно закачивают в подземные хранилища в ходе подготовки к зиме, скорее всего станет еще более труднодоступным из-за усиления спроса на него в Азии и конкуренции. Высокие температуры повышают спрос на СПГ в Азии. Азиатские компании тоже готовятся к зиме и наполняют хранилища».

Больше всего стремятся как можно быстрее и полнее наполнить хранилища в Южной Корее и Японии.