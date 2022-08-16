В «Газпроме» допустили, что цены на газ в Европе зимой превысят $4000 за тысячу кубометров

Компания «Газпром» не исключает, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подскочить выше рекордных $4000 за тысячу кубометров.

«Отметим, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку $2,5 тыс. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4 тыс. за 1 тыс. куб. м», — говорится в сообщении холдинга.

Отмечается, что за 7,5 месяцев текущего года «Газпром» сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 36,2% (44,6 млрд куб. м), до 78,5 млрд куб. м. При этом среднесуточный экспорт «Газпрома» в августе растет на 3,3% к уровню июля, до 213,3 млн куб. м.

Спрос на газ компании на внутреннем рынке России за 7,5 месяцев уменьшился на 2,3% (3,6 млрд куб. м). По предварительным данным, добыча у «Газпрома» снизилась на 13,2% по сравнению с тем же периодом 2021 года, составив 274,8 млрд куб. м.

Продолжает расти экспорт в КНР по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств, подчеркивается в сообщении.

Между тем Европе необходимо закачать еще 23,8 млрд куб. м газа в свои подземные хранилища, чтобы достигнуть уровня начала сезона отбора 2019-2020 гг., отмечает «Газпром». «По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 августа запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 48,6 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 млрд куб. м», — указывается в пресс-релизе.

Цены на газ в Европе резко подскочили, в частности, в связи с экстремально высокими температурами в Европе. На этом фоне продолжается противостояние между Россией и Германией из-за турбины для «Северного потока», которую ремонтировали в Канаде и из-за которой и началось резкое снижение поставок российского газа по газопроводу. Сейчас магистраль задействована лишь на 20% мощности.