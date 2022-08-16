В Казахстане рассказали о возможной покупке части доли России в акционерном капитале ЕАБР

Власти Казахстана рассматривают возможность покупки части доли России в акционерном капитале Евразийского банка развития (ЕАБР).

Об этом сообщил заместитель премьера, министр финансов республики Ерулан Жамаубаев, передает ТАСС. Уточняется, что о каких-либо конкретных решениях речи пока не идет.

На минувшей неделе, 9 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что РФ из-за риска санкций может сократить долю в международной финансовой организации в пользу Казахстана.

По словам Жамаубаева, «в целом» такая риторика присутствует. «Это действительно обсуждается в рабочей обстановке. Но окончательного решения еще нет, поскольку все зависит от того, какая доля будет предлагаться, готовы ли другие страны купить определенную долю, в том числе и Казахстан, и насколько это будет накладно с точки зрения финансов», — цитирует чиновника агентство.

По словам министра, пока не определены и временные рамки обсуждения. «Но ЕАБР достаточно стабильно работает и пока санкции данного банка сильно не касаются», — отметил вице-премьер.

Глава ЕАБР Николай Подгузов ранее заявлял, что не ожидает снижения доли РФ в инвестиционном портфеле банка, она будет сохраняться на уровне около 40% (доля Казахстана в инвестпортфеле ЕАБР составляет 36%, Белоруссии — 23%). Тем не менее, по информации Bloomberg, Казахстан может в итоге стать держателем контрольного пакета акций.

Учрежденный в 2006 году Евразийский банк развития ведет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве для расширения экономических связей и стран-участниц — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана. Основную долю в портфеле организации занимают проекты в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. Россия владеет 65,97% акций ЕАБР, Казахстан — 32,99%, Белоруссия — 1%. Таджикистану, Армении и Киргизии принадлежит оставшаяся часть.