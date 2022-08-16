В Минобороны РФ назвали причину детонации боеприпасов в Крыму

В российском военном ведомстве назвали причину детонации боеприпасов на кладе военного назначения в районе населённого пункта Джанкой в Крыму.

По данным Минобороны РФ, взрывы, которые прогремели утром 16 августа, стали следствием диверсии, передаёт РИА Новости.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой», – говорится в сообщении министерства обороны России.

Ранее «Эксперт» писал, что в результате разлёта боеприпасов повреждён участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы.

В настоящий момент пассажиров задержанных из-за инцидента поездов доставляют автобусами в пункты временного размещения. До вечера по этому участку должны пройти еще пять составов, на которых следуют примерно 3 тыс. человек.

Напомним, согласно данным Минобороны РФ, около 06:15 мск в районе населённого пункта Майское на севере Крыма на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей случилось возгорание, в результате чего произошла детонация.

По информации крымских властей, в результате взрывов пострадали два человека. Одному из них потребовалась госпитализация, его жизни ничего не угрожает. Сейчас детонация боеприпасов закончилась, возгорание локализовано.

Однако нанесён ущерб гражданским объектам: ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну и жилым домам.