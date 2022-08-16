В результате детонации боеприпасов в Крыму повреждена железная дорога

В Крыму начались восстановительные работы на железной дороге, поврежденной при детонации боеприпасов.

Как пишет ТАСС, повреждения получило железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км в Джанкойском районе. Задержаны три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек.

«В результате разлета боеприпасов поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», — написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

По данным Минобороны РФ, около 06:15 мск в районе населенного пункта Майское на севере Крыма на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей случилось возгорание, в результате чего произошла детонация. По информации крымских властей, пострадали два человека. Одному из них потребовалась госпитализация; его жизни ничего не угрожает. Уточняется, что сейчас детонация боеприпасов закончилась, возгорание локализовано.

В настоящий момент пассажиров задержанных из-за инцидента поездов доставляют автобусами в пункты временного размещения. До вечера по этому участку должны пройти еще пять составов, на которых следуют примерно 3 тыс. человек.

Как проинформировал глава Крыма Сергей Аксенов, поезда, следующие в Крым с материковой части РФ, будут завершать маршруты в районе Феодосии. Пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции.

Врио министра транспорта региона Николай Лукашенко рассказал, что для перевозки пассажиров задействованы порядка 34 автобусов. «Мы будем обеспечивать перевозку на станции Симферополь, Севастополь, Евпатория», — сообщил чиновник.