В Совфеде призвали жёстко ответить на диверсии украинских неонацистов

Председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты российского парламента Андрей Клишас призвал власти страны ответить на диверсии Украины.

По словам сенатора, Россия должна жёстко пресекать попытки превратить территорию нашей страны в полигон для диверсионных операций неонацистов.

«Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идёт о защите нашего суверенитета», – написал Клишас в своём Telegram-канале.

Ранее «Эксперт» писал, что в российском военном ведомстве назвали причину детонации боеприпасов на кладе военного назначения в районе населённого пункта Джанкой в Крыму. По данным Минобороны РФ, взрывы, которые прогремели утром 16 августа, стали следствием диверсии.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой», – говорится в сообщении министерства обороны России.

Напомним, 16 августа в 06:15 мск в районе населённого пункта Майское на севере Крыма на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей случилось возгорание, в результате чего произошла детонация.

По информации крымских властей, в результате взрывов пострадали два человека. Одному из них потребовалась госпитализация, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас детонация боеприпасов закончилась, возгорание локализовано. Однако нанесён ущерб гражданским объектам: ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну и жилым домам.