Вице-мэр Ефимов: в онлайн-реестр для промышленников «Банк технологий» добавили 58 решений

В Московский онлайн-реестр для промышленников «Банк технологий» с начала года добавили 58 новых решений, большая их часть связана с разработками в области информационной безопасности. Об этом сообщил 16 августа заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в Москве работают более трех тысяч промышленных предприятий. Каждое из них стремится совершенствовать бизнес-процессы и сами производства. В этом им помогает столичный онлайн-реестр “Банк технологий”. Так, с начала года сервис пополнили 58 новых технологических решений, большая часть из которых приходится на сферу информационной безопасности. Среди новшеств — промышленные экзоскелеты, шестиосевой робот-манипулятор, системы мониторинга оборудования», — рассказал Владимир Ефимов. Всего в «Банке технологий» уже 173 технологических решения от 101 компании, добавил он.

Перед тем, как разработки попадают в этот онлайн-реестр, их предварительно внедряют на предприятиях, а затем анализируют прямое влияние на рост производительности труда.

«“Банк технологий” предоставляет промпредприятиям Москвы поддержку в освоении новейших цифровых технологий, а также создает для них оптимальные условия сотрудничества с надежными поставщиками. Все разработки, представленные в онлайн-реестре, созданы отечественными компаниями. Сегодня ими наиболее активно пользуются представители машиностроительной отрасли», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Одна из «новинок» этого года — система управления жизненным циклом крупногабаритных шин, уточнил глава департамента. Ее особенность заключается в том, что на основе анализа факторов, влияющих на ходимость шин, а также прогнозного моделирования, даются рекомендации по их перестановке и выбору оптимальных моделей.

Напомним, что «Банк технологий» – проект правительства Москвы создан, чтобы содействовать промышленникам в подборе и сопровождении процессов внедрения современных технологических решений, которые могут повысить эффективность бизнес-процессов за счет применения цифровизации и автоматизации. Новые умные системы для промышленности позволяют компаниям обеспечить высокое качество продукции, снизить процент брака, увеличить производительность труда.