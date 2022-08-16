Волонтеры нашли тайник во время уборки мусора в Забайкалье на акции En+ «360»

В 9 городах России на днях завершилась экологическая акция «360». Боле трех тысяч волонтеров убрали значительные по площади территории, популярные у туристов, сдали на переработку несколько тонн собранного мусора и даже обнаружили в земле настоящий тайник.

«360» проводится уже в двенадцатый раз. В этом году было всего 13 точек для уборки в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе, Нижнем Новгороде, Красном Чикое, Улан-Удэ и Северобайкальске. Организатор акции – компания En+ Group, а ее идейный вдохновитель - Олег Дерипаска.

Так, например, в Дивногорске, волонтеры очистили популярное место отдыха — берег Енисея вблизи Красноярской ГЭС, — где отдыхающие не всегда, к сожалению, убирают за собой. В нескольких местах Прибайкалья, популярных у туристов, собрали 6 тонн мусора за один день. В Миассе, где очищали прибрежные леса озера Тургояка, — две тонны. Как рассказала местный координатор Диана Майер, к акции готовились несколько месяцев, а самые загрязненные места определили путем голосования местных жителей в группе «ВКонтакте». Мусор собирали раздельно, складывая в разные мешки пластик, стекло, металл и стройматериалы.

«Под руку» волонтерам при уборке лесов и берегов попадался и оборванный линолеум, и разбитый унитаз, сотни бутылок, банок и оберток, разбитые стекла, автомобильные шины, обувь, одежда. В числе необычных находок — кровати, матрац, швейная машинка, огнетушитель, телевизор и металлические детали, которые сохранились еще со времен строительства БАМ. А в Красном Чикое нашли настоящий тайник, закопанный в землю и отмеченный железным ободом. В нем были спрятаны предметы обихода, дефицитные в советские времена, а также кожаная куртка и бутыль с загадочным содержимым. Найденное отсортировали и также отправили на переработку.

К акции присоединились волонтеры разных возрастов. Самым юным нескольким участникам было всего по 4 года, самым опытным – 75 и 73 года. А в Братске на уборку вышла многодетная семья с пятью детьми в полном составе.

«Это одно из самых масштабных экологических волонтерских мероприятий En+ Group, — отметила заместитель гендиректора компании Вера Курочкина. — Мы последовательно подходим к решению социально-экологических вопросов в регионах: ведем мониторинг экологического состояния природных объектов и систематическую работу по поддержке и развитию экологических инициатив. Например, являемся организаторами ежегодного грантового конкурса экологических проектов: по 60 заявкам уже получены гранты от компании на реализацию инициатив». Идеи становятся реальностью, объединяют людей и приносят пользу территориям нашей страны, добавила она.

Напомним, что проект «360» — это часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», направленной на защиту озера Байкал и заповедников страны от неблагоприятных экологических последствий. С момента старта в 2011 году она включает в себя экологические, научные, образовательные и просветительские проекты. За все время проведения акции волонтерами стали более 151 тыс. человек, они убрали более 4,5 тыс. тонн мусора в различных регионах России. Волонтеры убирают и сортируют отходы, строят и восстанавливают эко-тропы, сажают деревья, занимаются благоустройством, помогают заповедникам. Компания En+ Group предоставляет для уборки инвентарь, промо-форму и организует вывоз мусора.