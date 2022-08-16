Зампред экспертного совета ЦБ рассказал, как управлять семейным бюджетом

Несколько базовых правил помогут обеспечить профицит семейного бюджета даже в условиях общей экономической неопределенности. Начать необходимо с подробного учета всех доходов и расходов, сообщил заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в интервью радио Sputnik.

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«Во-первых, надо вести учет доходов и расходов. Вы удивитесь, но подавляющее большинство россиян этим не занимается, а зря. После начала учета вы сами начнете экономить. Во-вторых, будьте готовы к непредвиденным ситуациям, чтобы денег всегда хватало на выживание и на погашение долгов, даже в случае потери работы. В обычной ситуации денег должно хватать на два месяца, но лучше сделать запас как минимум на три. У вас должны быть деньги, пока вы не найдете новую работу, как правило, на это нужно два месяца», — рассказал Мехтиев.

Если первые два условия соблюдены, а деньги остались, эксперт посоветовал завести еще одну «кубышку» – на улучшение жизненных условий. Это может быть покупка квартиры, автомобиля, получение образования. Причем, по его словам, ради таких целей не нужно бояться брать кредиты. Главное, по словам Мехтиева, перед походом в банк четко определить, получится ли выплачивать проценты вовремя и в конечном итоге погасить долг.

