Жара в Европе и «Газпром» сыграли за наших

Основное внимание российских трейдеров сегодня было приковано к «Газпрому». Компания опубликовала довольно радостный прогноз по ценам на газ в Европе: «По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4000 за тыс. куб. м», говорится в сообщении «Газпрома».

Статья по теме: Цены на газ в Европе резко подскочили, энергетический кризис усиливается

Сегодня цены на газ продолжили рост и на какое-то время даже уходили выше $2,6 тыс. за тысячу кубов.

Отчасти такой взлет был спровоцирован прогнозами «Газпрома», но и объективных причин для удорожания газа достаточно. Кроме сокращения прокачки «голубого топлива» из России в ЕС, свою роль сыграла погода. Засуха привела к обмелению Рейна и Дуная, по которым транспортировались большие объемы нефти и угля. Теперь вместо них приходится использовать запасы газа.

Сегодня акции «Газпрома» были лидерами роста среди «голубых фишек», подорожав по итогам дня на 3,7%. Однако все-таки складывается впечатление, что подъем бумаги был вызван не столько удорожанием газа, сколько относительно масштабным закрытием шортов.

Сам же «Газпром» сообщил, что за период с 1 января по 15 августа добыча компании снизилась на 13,2% год к году, а экспорт в дальнее зарубежье сократился на 36,2%. С точки зрения доходов газовой монополии, такое сильное снижение поставок пока не компенсируется ростом цены. И не исключено, что в ближайшее время акции «Газпрома» вновь будут торговаться хуже рынка.

Более интересным выглядит отыгрывание газового кризиса в Европе путем покупки акций независимого производителя «НоваТЭК». Компания имеет меньшие санкционные риски, а география ее поставок более диверсифицирована. Бумага сумела закрепиться выше сопротивления 1055 рублей и теперь может сходить в район 1300 руб. Сегодня «НоваТЭК» подорожал на 3,3%.

Из-за проблем с топливом нефть остановила падение в районе технической поддержки $93 за баррель. Этого оказалось достаточно для активных покупок акций «Роснефти», которые сегодня выросли в цене на 3,6%.

Акции «Газпрома» и в меньшей степени «Роснефти» обеспечили подъем Индекса Мосбиржи на 2%. Индикатор сумел пробить отметку 2180 пунктов, где проходит граница нисходящего тренда от апреля нынешнего года. Однако говорить о формировании восходящего тренда по рынку акций рано. Впереди у Индекса Мосбиржи еще одна серьезная преграда — 2240 пунктов. В любой момент можно ждать снижения ряда тяжеловесных акций — прежде всего того же «Газпрома» и «Норникеля», что ухудшит картину по рынку в целом.

В аутсайдерах были сегодня бумаги HeadHunter, подешевевшие почти на 3%. Пока дневной график расписок компании показывает, что они ложатся в высоковолатильный боковик.

Частично инвесторы зафиксировали прибыль и по сильно выросшим вчера «ЭН+ ГРУП» и «Русалу». Это еще раз говорит о том, что рост отдельных бумаг на 5—10% за день имеет в своей природе больше спекулятивный характер.

Не стали продолжать свою атаку рублевые «медведи». С утра наблюдались робкие попытки еще больше опустить рубль, но на ожиданиях наступления налогового периода желающих играть против российской валюты нашлось мало. В результате, по итогам дня рубль окреп к доллару на 0,5%. Последняя сделка прошла по котировке 60,9 руб. за доллар.

Таким образом, пара доллар-рубль вернулась в привычный для последних дней канал 60—61. Теперь по логике рынка нужно серьезно протестировать на прочность нижнюю границу этого диапазона.

«Глобально американская валюта сохраняет шансы для дальнейшего продвижения вверх на рынке РФ: импортные потоки, судя по всему, постепенно стабилизируются, в то время как сырьевой экспорт начинает испытывать возрастающее давление санкционных ограничений. Однако до конца августа давление на рубль будет нивелироваться поддержкой крупных налоговых платежей», — полагает Юрий Кравченко из «Велес Капитала».