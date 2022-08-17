Акции дня: трейдеры не оценили отказ «Мечела» публиковать финотчетность

Хуже рынка в среду, 17 августа торговались бумаги горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» на Мосбирже. Обыкновенные акции подешевели на -4,09% до 126,75 рублей за бумагу, а привилегированные на -6,96% до 155,70 рублей за бумагу.

В среду компания сообщила, что не будет раскрывать финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года. Причины такого решения не раскрыли. «Мечел» ранее также не публиковал отчет за первый квартал. Тогда в компании пояснили, что это связано с тем, что у части инвесторов нет возможности осуществлять операции с ценными бумагами «Мечела». Таким образом, публикация отчета может поставить в более выгодное положение тех инвесторов, кто может торговать бумагами. Подобные решения по поводу раскрытия отчетности ранее приняли в ряде российских компаний на фоне санкций.

Операционную отчетность «Мечела» за январь-июня 2022 года опубликуют 18 августа.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,90% до 2188,56 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,50% до 1136,4 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:56 мск составила 92,99 долларов за баррель (+0,70%). Российская валюта укреплялась – 60,11 руб. за доллар.